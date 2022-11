Bientôt une éolienne 100 % citoyenne à Houdeng, il ne reste que quelques mois pour investir

Sur un investissement total de 1,6 million d’euros, il reste donc 200 000 euros à "trouver" pour que la construction effective de l’éolienne puisse débuter en janvier 2023 comme prévu. "En plus d’un dividende sur les investissements qui était de 3 % en 2021 et 2022, l’intérêt de devenir coopérateur d’Émissions Zéro est de pouvoir accéder à la fourniture citoyenne de Cociter , qui offre les meilleurs prix sur le marché de l’électricité depuis le début de la crise, et où les souscripteurs pourront bénéficier d’une redevance sur l’abonnement en étant coopérateur", indique la coopérative Émissions Zéro.

Les parts sont disponibles à partir de 260 euros sans limite de plafond. "Cela dit, il ne reste que deux ou trois mois aux souscripteurs pour bénéficier de la levée de la limitation d’investissement placée à 5000 euros."

Émissions Zéro, entre les mois de juillet 2021 et juin 2022, c’est 27 Gigawatts produits au travers une petite dizaine de projets d’énergie produite via soit des éoliennes, des panneaux solaires, des stations de biométhanisation ou encore des stations de production d’hydroélectricité. Cela correspond à l’énergie nécessaire à 7700 ménages pour un an.

L’éolienne louviéroise se situera sur le zoning de Garocentre, dans l’alignement de quatre autres éoliennes déjà existantes. Elle culminera, en bout de pale, à 126 mètres. Elle devrait être opérationnelle à la mi-2023.

Alors que nous traversons une crise énergétique qui n’est pas près de se terminer, investir dans les énergies vertes peut constituer une idée intéressante… à condition d’avoir les fonds nécessaires.