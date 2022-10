Mons: la lutte contre le décrochage scolaire s'intensifie avec le projet Amarrage

Concrètement, ces projets visant à assurer un accompagnement et un suivi des jeunes de 15 à 24 ans en situation d’absentéisme, de décrochage ou d’abandon scolaire permettent d’apporter une aide aux acteurs concernés en travaillant en partenariat. Certains sont axés sur l’intervention de première ligne au sein des établissements scolaires, d’autres sur des dispositifs d’accompagnement et de relais plus externes à l’école. Enfin, certains sont centrés sur des mesures de compensation prenant en charge des jeunes sortis du système scolaire.

Au sein de la province de Hainaut notamment, certaines écoles ont décidé d’y adhérer. "Le projet amarrage vise à apporter des réponses au processus de décrochage scolaire en tenant compte de son caractère complexe, progressif et multidimensionnel", explique-t-on du côté de la Province. "La philosophie du projet se base sur le principe des alliances éducatives selon lequel l’ensemble des acteurs actifs dans la lutte contre le décrochage travaillent ensemble et en concertation afin de proposer les réponses les plus adaptées et pertinentes aux situations vécues par nos jeunes."

Tous les élèves, dès la première année secondaire, peuvent être concernés par le dispositif. "Les écoles participantes travailleront à l’amélioration de l’environnement et du climat scolaire, en mettant en place des activités contribuant à développer le sentiment d’appartenance, la bienveillance, la démocratie scolaire et le bien-être à l’école de manière générale. Il s’agira également de renforcer la collaboration pour l’accrochage des jeunes, via la mise en place d’un réseau de partenaires internes et externes pour l’accompagnement des élèves."

Ce réseau sera cordonné via des réunions internes et externes régulières. Enfin, un "dispositif d’accrochage" sera mis en place au sein des établissements scolaires. Objectifs, travailler à l’identification des signes de décrochage et des élèves ayant besoin d’un soutien, faire un état des lieux des situations rencontrées et proposer aux jeunes un accompagnement individualisé. Au sein de la Province de Hainaut, ce ne sont pas moins de neuf établissements qui bénéficient désormais d’un soutien humain (via un référent) et financier.