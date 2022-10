Déjà 25 000 tickets vendus pour l’exposition dédiée à Miró

En ce moment, c’est Joan Miró qui a pris possession des murs du musée. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que trois semaines seulement après son ouverture, la première exposition dédiée à l’artiste catalan en plus d’un demi-siècle en Belgique a trouvé son public. "L’exposition démarre en effet très fort", confirme la porte-parole de la ville de Mons.

À la date du 24 octobre dernier, ce sont quelque 25 000 billets qui ont déjà été vendus ou qui sont réservés pour les prochains jours et prochaines semaines. "Si l’on veut être plus précis, ce sont 16 700 billets qui ont été vendus et 7 636 qui sont réservés. C’est un très bon démarrage et un signe de reconnaissance pour l’expertise de notre ville, qui est la seule en Wallonie, avec Liège, à produire elle-même des expositions d’une telle ampleur."

Et de poursuivre : "Des rendez-vous culturels tels que celui-ci sont aussi très importants car ils génèrent de belles retombées chez nos commerçants et constituent une vitrine touristique très attractive pour Mons." En témoigne l’origine des visiteurs : pour les billets vendus, 8 881 l’ont été auprès d’Hennuyers. 1 663 proviennent de Bruxelles, 1 013 du Brabant wallon et 809 du brabant flamand. Pour la Flandre orientale, la Flandre Occidentale et Anvers, les chiffres sont respectivement de 775, 441 et 579.

Namur et Liège représentent 466 et 206 tickets. Le Limbourg en compte 90 et le Luxembourg 84. Enfin, nos compatriotes français se sont également laissé séduire puisque 1 190 visiteurs ont profité de l’exposition. 502 tickets ont été achetés par des visiteurs qui n’ont pas précisé leur provenance. "Il faut ajouter à cela le succès fou rencontré par l’exposition auprès des groupes, surtout scolaires", ajoute encore la ville.

"La demande était telle que le BAM leur sera ouvert tous les lundis entre le 7 novembre prochain et le 19 décembre. Sans ces jours supplémentaires d’ouverture, le pôle muséal ne pourrait pas tous les accueillir." L’exposition "Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes" rassemble plus de 100 œuvres originales, issues de prestigieuses collections internationales publiques et privées, et couvrent "l’ensemble d’une recherche saisissante, à la fois ancrée dans l’art du passé et poétiquement engagée contre la peinture conventionnelle."