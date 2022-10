Un des buts d'un tel débat alors que nous ne sommes pas en période électorale, tenter de sensibiliser les jeunes au monde de la politique. "Et je dois bien avouer que cela a bien fonctionné puisque entre 150 et 170 personnes, dont beaucoup de jeunes, étaient présentes dans la salle", nous explique Pauline Trémerie, présidente des jeunes MR. "A la fin des débats, j'ai même inscrit quelques nouveaux militants à notre groupe. Georges-Louis Bouchez et Thomas Dermine démontre aujourd'hui que l'on peut être jeune tout en ayant une certaine influence dans le monde politique puisqu'ils y occupent des postes importants."

Si les débats étaient principalement portés sur la crise énergétique, tout s'est bien passé entre les deux hommes politiques qui ont le même âge.

L'organisation de ce débat était à mettre à l'actif des jeunes des deux partis. "Ce genre de débat n'est jamais organisé dans une petite ville comme La Louvière. C'était donc l'occasion et nous avons organisé cet événement de façon conjointe avec les jeunes socialistes."

Pour Maximilien Plancq, deux éléments rendaient essentiel l'organisation d'un tel débat. "Il faut tout d'abord faire comprendre aux gens que lorsque deux partis forment une coalition après des élections, ce n'est pas juste d ela parlote", explique le président de la fédération des jeunes socialistes du Centre. "Deux partis peuvent bien avoir des idées qui entrent en conflit mais les mettre de côté pour le bien commun. "Ensuite, on a choisi délibérément de n'inviter que deux partis à ce débat car au plus d'idées sont autour de la table, au plus le discours politique est dilué. Ce débat est intéressant pour son côté "éducatif" à la politique, notamment pour de nombreux jeunes qui n'y sont pas forcément habitués."