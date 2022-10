Quévy: privée de bus à cause des congés scolaires, elle pousse un coup de gueule contre les TEC

Et pour cause. Depuis ce lundi et pour les deux prochaines semaines, la société de transport est passée en "horaires de congés scolaires". Dorothée Bulla n’a donc plus aucun bus pour rejoindre Mons, ville où elle travaille. "On compose depuis toujours avec l’offre proposée, c’est-à-dire un bus à 7 h 11 et, au départ de Mons, un bus à 16 h 17. Lorsque j’ai vu que ces bus n’étaient plus prévus, vacances scolaires obligent, j’ai vu rouge", explique-t-elle.

"Je ne suis pas du genre à râler mais se baser sur un calendrier scolaire qui ne concerne ni les travailleurs, ni les étudiants de l’enseignement supérieur,… C’est révoltant. On a d’une part les politiciens qui nous poussent vers les transports en commun et d’autre part, des sociétés de transport qui ne répondent en rien aux besoins des utilisateurs."

Ces deux prochaines semaines, en matinée, Dorothée Bulla partira donc en voiture avec son compagnon. "Ma fille, étudiante dans le supérieur, partira également avec nous. Elle quittera donc la maison à 6 h 40, alors que ses cours ne commencent qu’à 8 h 30 et que l’établissement sera fermé lorsqu’elle arrivera. On ne peut pas non plus compter sur les trains, car la ligne 96 n’est pas du tout fiable."

De leur côté, les TEC disent comprendre les difficultés rencontrées mais précisent que la ligne 23 n’a vu que le jour que pour desservir les établissements scolaires qui jalonnent le parcours. "Il est donc logique que pendant les vacances scolaires, les bus ne circulent pas. Nous avons revu et adapté notre calendrier afin de nous adapter à la refonte des rythmes scolaires", confirme Audrey Lepape, porte-parole. Les TEC précisent encore qu’une "attention particulière" sera portée à la problématique, si plusieurs utilisateurs sont concernés.