Quévy: le Chant d'Éole transforme son restaurant en chalet d'hiver

La promesse est formulée : les amoureux de la raclette et de la tartiflette, notamment, ne seront pas déçus. "Notre chalet sera un lieu incontournable cet hiver", annoncent d'emblée les équipes. "Chauffé et dans une toute nouvelle décoration, le restaurant se transformera en chalet d'hiver et enchantera les clients grâce à une cuisine de saison. Nous proposerons notamment un buffet savoyard revisité à la Belge, avec du fromage à raclette belge, des fondues de fromage, un buffet de salaisons belges et de crudité pour 32 euros."

Il ne sera cependant pas indispensable de vouer une certaine passion aux fromages en tout genre puisque le Chant d'Éole proposera également des choucroute maison, du cassoulet, du civet de gibier,… "Le tout accompagné d'une carte de boissons et de vins toujours 100% belge." Concrètement, le chalet d'hiver ouvrira officiellement ses portes le 16 novembre jusqu'au 30 décembre prochain, les mercredi, jeudi et vendredi soir, ainsi que les samedi et dimanche à midi et au soir. Une privatisation des lieux est toujours possible pour les groupes et les entreprises qui désireraient se retrouver à l'occasion des fêtes patronales et diners de fin d'année.

En pérennisant son concept de restaurant au milieu des vignes, le Chant d’Éole mise toujours un peu plus sur l’œnotourisme et l’événementiel, deux secteurs qui doivent lui offrir d’une part une source de revenu supplémentaire, et une clientèle fidélisée d’autre part. Des ambitions qui se traduisent dans la construction d’un nouveau bâtiment accueillant, outre une cave souterraine, des salles de séminaire et une salle de spectacle mais aussi un roof top qui devrait offrir aux visiteurs une vue imprenable sur le vignoble.