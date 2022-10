La Louvière: « la fermeture de l’éclairage public la nuit est une source d’insécurité »

Dès le premier novembre prochain et ce jusqu’au 31 mars, les communes qui font partie de la Communauté Urbaine du Centre éteindront leur éclairage public entre minuit et 5h du matin. Une décision qui semble logique dans le contexte énergétique actuel mais qui inquiète le conseiller communal Alain Clément (PTB) qui a interrogé le Collège concernant les problèmes de sécurité que pourrait engendrer une telle mesure. "Les piétons, les gens qui travaillent dans cette tranche horaire, les services de secours, les sans abri pourraient souffrir d’un certain sentiment d’insécurité durant la nuit..." s’est inquiété le conseiller communal en séance du conseil communal. "Les gens risquent de ne plus du tout sortir dans ces heures-là, l’Horeca, déjà assez souffrant comme cela risque d’être impacté par cette mesure qui, d’après ORES, ne serait pas si économique que cela. L’idéal serait d’envisager de conserver des zones éclairées pour éviter tout type d’accident."