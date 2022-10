Une décennie de soins aux plus démunis pour Médecins du Monde à La Louvière

La patientèle y est constituée en majorité d'hommes, dont plus de la moitié est de nationalité belge. "Quatre patients sur cinq n'ont pas de logement personnel", expose Benoit Kervyn, référent médical pour Médecins du Monde. "Les déterminants de santé et l'histoire personnelle de ces personnes marginalisées sont très complexes", témoigne Dominique Pestiaux, généraliste volontaire depuis au moins quatre ans à l'antenne de soins louviéroise de Médecins du Monde. "Les problèmes de santé mentale sont en augmentation, de même que les assuétudes et la consommation de psychotropes alors que l'anxiété s'accroit à l'approche de l'hiver", ajoute-t-il.

"Leur dépendance aux substances (alcool, drogue, etc.) a fortement augmenté, ce qui engendre aussi un climat d'insécurité. Nous passons beaucoup de temps à écouter les patients et à recréer, ensemble, un lien souvent brisé avec la société", complète Mégane Cara, infirmière.

Face à la difficulté d'accès aux soins des personnes plus précaires, le personnel médical de l'antenne locale plaide pour la gratuité de la première ligne de soins. "On constate que les personnes qui vivent dans une situation de précarité (sans-abris, migrants, personnes au chômage, etc.) se soignent de moins en moins. Certaines d'entre elles n'ont même pas de mutuelle", déplore Benoit Kervyn.

Ce dernier aborde également la problématique émergente de citoyens, jusqu'ici en ordre de mutuelle, qui ont de plus en plus de difficultés à assurer financièrement certains coûts alors que la crise énergétique et l'inflation plombent leur budget. "Médecins du Monde est de plus en plus sollicitée pour payer les médicaments de personnes en ordre de mutuelle", cite-t-il comme exemple. "On insiste pour que la santé soit leur premier choix mais ce n'est pas toujours le cas", regrette-t-il.

L'antenne de soins de Médecins du Monde à La Louvière a été créée en 2012, en collaboration avec le Relais santé du CPAS de la Cité des loups. Outre un suivi médical assuré par des infirmiers et médecins bénévoles, le dispositif permet également d'orienter les bénéficiaires vers le réseau de médecine générale ou de les aider dans leurs démarches administratives.

Depuis 2019, un Médibus est par ailleurs présent tous les samedis à la gare centrale de La Louvière. "Les besoins y sont également grandissants: le nombre de consultations infirmières a triplé en trois ans. En 2021, plus de 400 personnes se sont rendues au Médibus pour bénéficier de soins ou d'un temps d'écoute et de partage", rapporte Médecins du Monde.

En tout, Médecins du Monde compte six antennes locales en Belgique: à Mons, Namur, Bruges, Ostende, Zeebrugge et La Louvière.