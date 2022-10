Les Ministres de l'Urbanisme, Willy BORSUS (MR) et de l'Environnement, Céline TELLIER (Ecolo) étalent publiquement leur désaccord depuis le début du dossier du projet de centrale « Turbine-Gaz-Vapeur » (TGV) à Manage-Seneffe. "Il y avait eu le recours sur le premier permis suivi du recours sur le deuxième permis et maintenant, c'est devant les tribunaux que les Ministres étaleront leur cacophonie."

En réponse à une question du Député et Chef de Groupe Les Engagés au Parlement wallon de ce mardi 18 octobre, le Ministre Willy Borsus a annoncé qu’un avocat a finalement bien été désigné pour défendre le permis wallon relatif au projet de centrale TGV.

Mais la réponse du Ministre choque François Desquesnes. En effet, selon le ministre, « Il n'est pas indiqué que l'avocat en questionplaide une position qui irait à l'encontre de la conviction d'un ou d'une des ministres qui a conduit à la non signature du permis en recours. Concrètement, en l'espèce des éléments d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui m'ont conduit à ne pouvoir approuver ce permis en recours et donc très logiquement, il n'est pas question de défendre au conseil d'Etat ces éléments d'urbanisme... »

En résumé, on a d’un côté, Madame Tellier dit que la Wallonie payera un avocat pour défendre le permis délivré et, de l’autre, Monsieur Borsus qui demande au même avocat de reprendre ses arguments contre le permis !

Pour François Desquesnes et Les Engagés, "la Wallonie doit retirer le permis délivré et mettre fin à ce carrousel désastreux pour l'image de notre région qui aboutit à un gaspillage de temps et d'argent !C'est la responsabilité des Ministres concernés, en dialogue avec les intercommunales de développement économique et les élus locaux d'identifier les meilleures localisations possibles pour de tels projets et d'en aviser les investisseurs !"