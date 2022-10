Marathon de la propreté à Binche : les enfants de l'école communale du Centre à Leval ont dressé de faux PV (VIDEO)

©Th.D.

"Ce sont des gestes importants pour la planète", renchérit Clélia, également 10 ans.

L'objectif de cette action, sensibiliser à la fois les citoyens mais aussi les enfants. "Lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils vont parler à leurs parents de ce qu'ils ont fait et indirectement, on les touche aussi", nous explique Mme Sabrina, leur institutrice. "A leur petite échelle, cela peut peut-être changer un peu les choses. La sensibilisation à tout ce qui touche à l'environnement ne figure pas dans le programme mais fait partie d'une démarche citoyenne et j'essaye de l'intégrer le plus possible dans mes cours. Les bons gestes on les apprend quand on est jeune donc c'est maintenant que cela se joue. De plus, malheureusement, pour certains parents, le respect de l'environnement n'est pas forcément une priorité et donc, pas pour l'éducation de leurs enfants non plus. Mais l'école a, de plus en plus, une fonction éducative plutôt que simplement formative et donc, on se doit d'aborder ces sujets avec eux."

Le marathon de la propreté est organisé pour la deuxième fois à Binche. "Durant une semaine, on met le paquet sur la prévention au citoyen par rapport à des situations qui ne sont pas toujours bien connues, on remet ainsi le focus sur une problématique qui nous touche tous et toutes", explique Marjorie Dudome, responsable du service des amendes administratives de la Ville de Binche. "Vivre dans une ville propre dans laquelle on se sent bien est essentiel à chacun et tout le monde doit se montrer responsable. Les mégots, les déjections canines, les dépôts sauvages sont des fléaux. On ne travaille pas sur ces matières que durant une semaine. On mène ces actions tous les jours."