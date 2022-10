Les habitants de Mons-Borinage souhaitant être vaccinés contre le covid-19 doivent se rendre à Boussu, La Louvière ou Soignies: un non-sens, selon Jacqueline Galant

Alors que les chiffres de contamination repartent à la hausse, les scientifiques gardent à l’œil l’évolution de la pandémie de covid-19. Une nouvelle campagne de vaccination, plus spécifiquement adressée aux personnes de plus de 50 ans et aux personnes immunodéprimées mais ouverte à tous, bat d’ailleurs son plein. Pour bénéficier d’une nouvelle injection, les habitants de la région de Mons-Borinage n’ont plus guère le choix. C’est à Boussu, La Louvière ou Soignies qu’il faudra se rendre.