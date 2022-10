Ressaix : Ancienne aide ménagère, elle devient chauffeur poids lourd

"

Je m'étais toujours dit que je ferais autre chose de ma vie avant mes 45 ans

J'ai aujourd'hui 43 ans, je suis donc dans les temps ! En février dernier, je me suis donc lancée dans la formation. A la base, j'ai une formation de puéricultrice mais je n'ai jamais travaillé dans le milieu. J'aurais bien recommencé des études pour devenir éducatrice mais cela impliquait de mettre entre parenthèses mon travail d'aide ménagère en titres services et par les temps qui courent, je ne pouvais pas me le permettre. Comme mon mari est aussi chauffeur poids lourd depuis 23 ans, je me suis lancée !

©A.B.

Une formation qui a demandé de nombreux investissements. "Au total, entre la formation auprès de la société EDW à La Louvière en elle-même et l'auto-école à Mons, obtenir mon permis CE, qui me permet de conduire des engins jusqu'à 40 tonnes, m'a coûté 5500 euros. C'est quelque chose de dingue quand on y réfléchit car le secteur est en complète pénurie mais y accéder est tellement compliqué pour un jeune qui débute...""

"Conduire un camion, un rêve"

Depuis début octobre, Alison sillonne donc les routes à bord de son engin. "J'ai eu la chance de trouver un emploi dans la même société que mon mari à Leval. Je transporte des bobines. Jusqu'ici, je n'ai jamais reçu de remarques machistes ou sexistes car je pense, enfin j'espère, que les moeurs ont évolué et que, de plus en plus, on ne fait plus attention au sexe d'un chauffeur poids lourd, de même que dans mon ancien métier, il y a aussi des hommes qui travaillent comme aide ménager..."

Maman de quatre enfants âgés entre 9 et 23 ans, Alison a vu sa vie modifiée du jour au lendemain. "Mes aînés se sont posés plus de question sur l'orientation de ma carrière que mon plus jeune. Lui, quand je lui ai annoncé que je conduirais des camions comme son papa, ses yeux se sont illuminés car il adore tout ce qui touche à ce métier. Ce qui a changé par contre, c'est mon emploi du temps. Avant, ma journée débutait à 8h et se terminait à 16h. Ce n'est plus du tout le cas désormais. Je commence à 6h et ma journée peut s'étendre jusque très tard mais mes enfants comprennent et ma famille m'aide beaucoup pour le plus jeune notamment. Conduire un camion, c'était mon rêve et le voilà réalisé."