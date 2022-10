Quévy: les enfants quitteront les bancs de l'école pour apprendre en pleine nature

La volonté de recourir à l'école du dehors avait été exprimée par le corps enseignant dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage. "Ils avaient l'envie de quitter les bancs et les murs de l'école, de quitter leur zone de confort pour se retrouver au contact de la nature et dispenser leurs savoirs différemment", explique Frédéric Overdeput, directeur des implantations de Givry, Genly et Aulnois. "On sent énormément de motivation et d'envie dans leur chef."

Recherches, lectures, témoignages,… Bon nombre d'instituteurs se sont plongés avec application dans ce nouveau projet afin d'en faire une réussite. "Un formateur du Crié de Villers-la-ville est venu leur donner les bases. Ils ont désormais les cartes en main pour se lancer, aussi bien avec les enfants de première maternelle qu'avec les enfants de 6e année primaire." Pas de jaloux donc, tout le monde aura la possibilité de mettre ses sens en alerte dans la nature.

"Les enseignants se sont tous engagés à franchir le pas mais on a préféré n'imposer aucun rythme afin de ne pas créer de frustration. Certains préféreront opter par deux heures par jour toute une semaine, d'autres privilégieront plutôt une journée complète en extérieur. On leur laisse la liberté de choisir, en fonction des apprentissages qu'ils souhaitent proposer aux élèves." Et si pour Aulnois et Genly, les choses coulaient de source, pour Givry, il a fallu se montrer un peu plus innovant.

"C’est une implantation qui est un peu plus bétonnée, il ne suffit pas de sortir de l’établissement pour se retrouver dans un environnement verdoyant. Avec le soutien du collège communal, on a donc installé un tipi géant, qui trône désormais dans notre cour de récréation, et qui fait figure de lieu de rassemblement. Dès leur retour au sein de l’école, enfants et professeurs pourront s’y retrouver afin de poursuivre la leçon et échanger sur ce qu’ils ont vu, vécu."

C’est donc désormais une question de jours ou de semaines avant que les premières leçons ne soient dispensées en dehors des salles de classe traditionnelles.