Nouveau schéma de collecte de déchets sur la zone Hygea: les papiers-cartons et PMC seront ramassés par un opérateur privé !

Le 7 novembre prochain en effet, le nouveau schéma de collecte sera d’application dans la ville de Mons. Les citoyens seront invités à trier leurs déchets différemment : dans un sac vert pour les déchets organiques, dans un sac moka pour les déchets résiduels, dans un sac bleu pour les PMC et dans un conteneur pour les papiers-cartons. Un changement qui suscite d’ores et déjà des critiques parmi les citoyens et qui pousse l’intercommunale à faire appel à un partenaire privé.

De source sûre, il nous revient en effet que les craintes de détériorer encore un peu plus l'image de l'intercommunale sont réelles. "On ne peut tout simplement pas faire confiance au personnel, qui décide trop souvent le matin même de se mettre en grève", nous souffle un interlocuteur. Des craintes qui se sont encore renforcées ces derniers jours, alors qu'une grève sauvage était organisée sur le site de Manage, s'étendant par la suite au site de Cuesmes.

Conclusion, de nombreuses collectes n’ont pas pu être assurées et des milliers de citoyens se retrouvent une fois encore pénalisés, contraints de conserver des poubelles pleines et d’espérer que les communes prendront la relève en organisant une collecte via une société privée. Ce qui devait arriver arrivera donc dans les prochaines semaines. L’intercommunale restera en charge de la collecte des déchets résiduels et organiques, tandis que la firme privée ramassera les papiers-cartons et les PMC.

Hygea restera en revanche l’interlocuteur unique des communes. Cette privatisation d’un service jusqu’ici public devrait par ailleurs s’étendre par la suite. Pour l’intercommunale, le nouveau schéma de collecte sur une commune aussi importante que Mons représente un enjeu de taille. En assurer le bon déroulement et éviter de renforcer les crispations de la population, déjà contrainte de s’adapter à ce changement, est de ce fait primordial. À terme, le partenaire privé interviendra sur les 24 communes affiliées.

Les travailleurs auraient-ils scié la branche sur laquelle ils étaient assis ? Non, nous dit-on du côté de l'intercommunale. "Cette réorganisation opérationnelle doit simplement nous permettre d'affronter les grands défis qui s'imposent à nous, à savoir proposer ce nouveau schéma de collectes sur l'ensemble des communes d'ici 2024, au risque de subir des pénalités financières", explique Jean-Marc Dupont (PS), président de d'Hygea et bourgmestre de Frameries.

"À ce jour, il est impossible pour nous de le faire sans faire appel à un opérateur privé. Nous allons rassembler nos forces techniques et humaines sur la collecte des déchets résiduels et organiques et laisser les papiers-cartons et PMC au partenaire privé. Ce qui nous permet, en plus, de mieux maitriser nos coûts et d’ainsi nous assurer que la taxe appliquée en 2022 reste inchangée en 2023. Tout cela a fait l’objet de négociations avec les organisations syndicales et de décisions au niveau du Conseil d’administration. Aucun emploi ne sera supprimé, des réaffectations sont prévues. Les grèves n’ont pas pesé dans la balance."

Si le président confirme le changement mais ne le justifie pas sur base des tensions sociales qui ont régulièrement écorné l’image de l’intercommunale, on peut malgré tout imaginer le soulagement d’une partie de la population, trop souvent prise en otage par des mouvements de grogne de dernière minute, ne permettant de ce fait aucune alternative.