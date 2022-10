Faible taux d'emploi à Mons: Georges-Louis Bouchez pointe le CPAS du doigt

Le réformateur s'est avancé à lancer quelques chiffres. Il rappelle ainsi que le taux d'emploi est de 53% à Mons. "On est plus de dix points en dessous de la moyenne wallonne, qui elle-même est 12 points en dessous de la Flandre", souligne Georges-Louis Bouchez. "Notre volonté, c'est d'augmenter le taux d'emploi des Montois. Il est faux de dire qu'il ne s'agit pas d'une politique communale, elle peut l'être."

Après avoir rappelé que l’actuel collège a supprimé l’échevinat de l’emploi, ce dernier point du doigt le CPAS, qui n’en ferait pas assez pour rediriger ses bénéficiaires sur le marché du travail. Vrai ou faux ? Chacun aura le loisir de se faire sa propre idée. Du côté du CPAS, on précise que sur les 3000 bénéficiaires actuels, 2000 ne sont tout simplement pas des profils nécessitant une mise ou remise à l’emploi.

"Il s’agit de personnes âgées, d’étudiants, de personnes en incapacité de travail, d’étrangers qui ne peuvent légalement pas travailler dans notre pays ou encore de personnes sans domicile fixe, dont la priorité est avant tout de trouver un logement. Seul un tiers de nos bénéficiaires peut donc être concerné par les propos de Georges-Louis Bouchez et sur ces 1000 personnes, 350 bénéficient de contrat de travail article 60."

Le CPAS se défend donc et rappelle encore que sa mission première ne concerne pas l'emploi. "Cela ne fait pas partie de nos missions légales mais malgré tout, on développe ce volet en collaborant étroitement avec le Forem, des entreprises publiques et privées. On va au-delà de ce que la règlementation nous impose car on estime que cela peut, dans certains cas, être complémentaire mais on ne peut pas perdre de vue nos missions sociales."

Des missions qui ne sont pas toujours aisées. "Avant d'inviter nos bénéficiaires à chercher un emploi, un long travail doit parfois être entrepris. Il s'agit parfois de reprendre toutes les bases : se lever le matin, faire sa toilette pour être propre et présentable,… C'est un cheminement qui peut prendre du temps, un travail qui n'est pas toujours visible mais qui est primordial." On notera encore que les contrats article 60 peuvent aussi déboucher sur des CDD ou des CDI. Ce qui serait régulièrement le cas à Mons.

Les solutions pour sortir Mons – et plus globalement la région – d’une situation de sous-emploi ne résident donc peut-être tout simplement pas du coté du CPAS.