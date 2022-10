Une œuvre d'art monumentale sur le rond-point de Saint-Symphorien

"L'œuvre représentera deux soldats, l'un britannique, l'autre allemand, assis dans une position de méditation", explique Catherine Houdart (PS), première échevine. "Les uniformes seront simplement évoqués par la veste et un insigne. Les deux soldats se reposeront sur un arbre, au milieu du rond-point. Il s'agira d'un cerisier du japon, associé dans l'esprit collectif à la paix."Une œuvre qui s'est assez naturellement imposée, le cimetière de Saint-Symphorien était situé à deux pas de là. Un cimetière au sein duquel reposent 229 soldats du Commonwealth et 284 soldats allemands.

Le projet d’œuvre sur le rond-point de Saint-Symphorien a été présenté et soutenu par la Région wallonne. Son installation nécessite cependant la signature d’une convention tripartite, entre la Sofico, la Région wallonne et la ville de Mons. Le conseil communal vient de valider ladite convention, qui doit aboutir à une concession domaniale à durée indéterminée. La ville de Mons sera par ailleurs chargée de réaliser la pose de plantations et les aménagements des abords. La Sofico veillera quant à elle à adapter ou installer un éclairage nocturne, en concertation avec l’artiste.

C'est Didier Mahieu qui en sera à l'origine. Né à Saint-Ghislain, ce dernier réside aujourd'hui dans le Namurois mais conserve des liens forts avec la ville de Mons, où il enseigne depuis de nombreuses années. Professeur à l'École supérieure des arts plastiques et visuels (Arts²), il s'est à plusieurs reprises illustré à l'international grâce à la qualité de ses œuvres. "C'est un choix que nous devons soutenir que de faire appel à lui", estime Jean-Paul Deplus (PS), conseiller communal.

Dans les rangs de l'opposition en effet, de Mons en Mieux plus précisément, on a regretté qu'aucun concours ne soit organisé avant désignation de l'artiste par le conseil d'administration de l'Office du Tourisme. "D'autres artistes auraient pu participer", souligne Emmanuel Tondreau. « Cela laisse la porte ouverte aux soupçons de copinage. » Le groupe déplore également que les citoyens et riverains n'aient pas été concertés.

Catherine Houdart a encore rappelé que la philosophie du projet était d’embellir et d’aménager la structure, sans modifier cette dernière.