Les ministres Borsus et Tellier refusent à l'UMons le permis pour la nouvelle faculté d'architecture : l'Université envisage un plan B

"L'avis rendu par les ministres tient compte d'une série de considérants, le refus est extrêmement argumenté", précise Philippe Mettens, administrateur général de l'UMons. "On en prend désormais acte. Nous savions que ce projet suscitait des réactions et des interrogations, au-delà même de la position des riverains."Il est vrai que l'architecture du bâtiment, volontairement ultra moderne, avait soulevé bien des contestations.

L'UMons devra en faire le deuil. « Heureusement, nous avions prévu des alternatives », annonce encore Philippe Mettens. "Il faut rappeler que le projet a été initié en 2016. Entre temps, le contexte a bien évolué et nous avons pratiquement doublé le nombre d'étudiants qui fréquentent la Fac d'archi. Il nous parait de ce fait primordial de redimensionner le projet mais aussi de pouvoir le mettre très rapidement en œuvre."

Et pour cause : Depuis sa création en 1780, L'Académie Royale des Beaux-Arts, dont est issue la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme et qui fait d'elle la faculté la plus ancienne de l'UMons, n'a jamais occupé des bâtiments construits à son intention. Les étudiants évoluent de ce fait dans des locaux quelque peu vétustes. Un comble, diront certains. "Ce refus, c'est presque un mal pour un bien. Nous avons désormais une position claire, nous pouvons réfléchir à la suite."

Une suite qui pourrait bien s'écrire du côté des bâtiments de Saint-Luc, avenue de l'Hôpital. "On pourrait y installer l'archi, temporairement ou définitivement. Tout cela doit faire l'objet de discussions et de réflexion mais nous avons une certitude : nous ne pouvons plus nous permettre de faire attendre nos étudiants encore trois ou quatre ans. Investir un bâtiment existant, même s'il nécessite d'importants travaux, est peut-être la meilleure des solutions."

Les étudiants en architecture profiteront-ils, un jour, d'infrastructures neuves ? Ce n'est pas impossible. "On ne dit pas que le projet est totalement abandonné. Les services infrastructures et juridiques seront concertés. On verra si l'on juge opportun d'introduire une nouvelle demande de permis. Notre priorité doit cependant rester de répondre aux besoins de nos étudiants, dans des délais raisonnables."

Pour rappel, c’est en 2019 que la FA+U déposait officiellement sa demande de permis. Le nouveau bâtiment, pensé autour d’un atrium central diffusant la lumière sur 4 étages, aurait dû s’étaler sur quelque 3000 m2. Les locaux actuels, à l’exception des bâtiments classés de l’hôpital particulier de la rue d’Havré et de la conciergerie, auraient dû être démolis.

L’accès aurait pu s’effectuer soit par le porche central, soit par un accès secondaire tracé depuis l’ancien cinéma Clichy. Ce passage, ouvert à tous, aurait dû relier la rue d’Havré à la rue Rachot et longer une bibliothèque, entièrement vitrée, où auraient été exposés les projets et maquettes des étudiants. Un projet qui verra donc peut-être le jour… Mais visiblement pas dans un avenir proche.