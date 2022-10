Binche : le conseiller communal Benoit Deghorain (Les Engagés) rejoint le MR

Un switch qui ne changera presque rien au niveau politique à Binche puisque Benoît Deghorain était déjà "associé" au MR depuis les dernières élections, joignant une liste citoyenne (CI) au MR de Jérome Urbain et Frédéric Maghe. "Au niveau du MR, nous sommes évidemment très heureux d'accueillir Benoit Deghorain dans notre équipe", a précisé ce dernier, conseiller communal et coordinateur du groupe MR-CI. "Il est bien évident que le rapprochement effectué à l'aube du scrutin 2018 et la constitution de la liste de cartel MR-CI a favorisé ce passage. Il y a eu un rapprochement à la fois politique et humain, une bonne campagne, la mise sur pied d'un beau projet de Ville qui se retrouve d'ailleurs très largement dans la Déclaration de Politique Communale et dans les actions qui l'ont suivie par la majorité. Bien sûr, je ne suis pas naïf au point de croire que ces éléments, seuls, ont précipité le départ de Benoit des Engagés pour le MR. Sa réflexion est plus profonde et je sais qu'il a pris le temps nécessaire à faire ce choix."

Ceci laisse-t-il entrevoir le retour d'une liste purement MR à Binche en 2024 ? "A mon sens, non" répond Frédéric Maghe. "La philosophie de la liste d'ouverture MR-CI était précisément de ne pas nous limiter aux membres du MR mais d'ouvrir à la fois au cdH et à des citoyens désireux de s'engager sans pour autant revendiquer une couleur politique. Le départ de Benoit des Engagés est un choix qu'il a fait en conscience et il sait à quel point il est apprécié chez nous. Mais c'est un choix personnel qui ne relève pas d'une quelconque manœuvre ou tactique. Nous aurons d'ailleurs une prochaine réunion MR-CI afin de présenter le budget de la Ville pour 2023 et toutes les composantes y seront, comme toujours, conviées."