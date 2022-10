Grève dans la collecte de déchets: Mons rejoint le Centre

Cette grève va considérablement perturber les collectes dans la région du Centre et de Mons Borinage.

Hygea regrette ce mouvement d’humeur. "Autant nous sommes prêts à négocier et à étudier -dans un cadre de concertation respecté- quel effort Hygea peut faire dans un contexte financier difficile pour réduire l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat des travailleurs, autant nous regrettons vivement de nous retrouver dans une situation conflictuelle préalable à une négociation. Notre intercommunale est engagée dans un processus de transformation vital pour sa pérennité et son avenir. Nous faisons donc solennellement appel au sens des responsabilités de l’ensemble des collaborateurs d’Hygea dans ce contexte difficile pour défendre avec nous nos valeurs d’engagement et de professionnalisme au service de nos usagers et de nos communes".