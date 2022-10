Binche: l’ambulance de Bryan Laute volée en pleine nuit puis retrouvée à La Louvière

Les faits se sont produits durant la nuit de mardi à mercredi au domicile de Bryan Laute, un ambulancier indépendant bien connu dans la région. "Au moins une personne s’est introduite chez moi et a emporté les clés de l’ambulance en plus d’autres objets de valeur et d ‘argent liquide", s’explique le Binchois. "Le plus incroyable, c’est que les clés de la voiture de mon épouse se trouvaient juste à côté mais il a préféré repartir en ambulance... J’imagine que c’était un délire de sa part mais bon, pas très malin car il a pu être repéré par les caméras de surveillance de la police à divers endroits."