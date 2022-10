À Jurbise, Père Fouettard accompagnera Saint-Nicolas: « on respectera les traditions! »

"Les traditions sont et seront toujours respectées chez nous. Père Fouettard sera présent et une croix ornera la mitre de Saint-Nicolas", prévient Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. "Je pense qu’à un moment, il faut arrêter… On vit une époque où l’on complique tout, où l’on cherche à créer des problèmes là où il n’y en a pas. Saint-Nicolas et Père Fouettard font partie d’un folklore et de mon côté, je n’envisage pas d’y toucher."

Maman d’un petit Moïse, Jacqueline Galant s’attendrit chaque jour devant l’innocence et l’imagination de son fils. "En tant qu’adultes, on se doit de les laisser vivre cette magie, de leur laisser l’illusion et de préparer le passage des deux personnages. Laissons-les vivre leur enfance: je n’ai jamais entendu un seul enfant tenir de propos haineux ou racistes à l’encontre de Père Fouettard. Ce sont des polémiques d’adultes!"

Et de compléter: "Je suis bourgmestre depuis 20 ans, j’ai participé à un nombre incalculable de fêtes dans les écoles et associations et là encore, aucune critique négative n’a jamais été émise sur la présence de Père Fouettard." Dans les écoles communales de l’entité, le duo sera donc bien présent. "Ces deux dernières années, ils n’ont pas pu s’y rendre, covid oblige. On se rattrapera cette année."

D’autres initiatives pourraient également voir le jour. Dans tous les cas, les enfants sages seront récompensés par le binôme Saint-Nicolas/Père Fouettard.