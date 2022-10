Quiévrain: Noa et Sasha atteints de la maladie rare d’Arnold Chiari après leur sœur Ninon (vidéo)

Alors que Freddy, le grand-père, et Anaïs, la maman, avaient pu bénéficier d’un soutien financier incroyable des citoyens pour financer les frais d’opération, de voyage et de nuitée à Barcelone, revenant à environ 25 000 euros, ils craignent que la crise énergétique rende les choses beaucoup plus compliquées pour financer les 35 000 euros d’opération plus les frais annexes qui alourdissent encore davantage la facture.

"Noa et Sasha avaient régulièrement des symptômes du syndrome d’Arnold Chiari. Nous n’avions jusqu’ici jamais fait le lien entre la maladie et leurs différents maux. Maintenant que le verdict est tombé, tout paraît logique", confient Freddy et Anaïs, émus. "Noa souffre d’une descente des amygdales cérébelleuses, d’une légère déviation de la colonne vertébrale, d’un cône médullaire bas, d’ischémie ainsi que d’une maladie du filum. Sasha présente quant à lui un engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital, une ischémie, un œdème dorsal et cervical ainsi qu’une maladie du filum également."

Un nouvel appel aux dons est donc lancé pour venir en soutien et en aide à la famille qui ne cesse d’enchaîner les mauvaises nouvelles. Toutes les informations pratiques se trouvent sur la page Facebook "Un avenir by Ninon". Les dons peuvent être versés sur le numéro de compte: BE05 0689 4361 1175. Comme à son habitude, la famille sera on ne peut plus transparente sur l’état du compte et l’utilisation des dons.

"Lors de la maladie de Ninon, 50 000 personnes se sont rendues sur la page Facebook. Si tout le monde avait donné un simple euro, nous aurions pu récolter 50 000 euros. Nous savons que la crise énergétique impacte de nombreux ménages. Nous espérons tout de même que les citoyens répondront encore présent à notre appel", conclut Freddy, grand-père de Ninon.

Diverses activités et ventes de biscuits, croquettes, etc auront également lieu pour récolter des fonds. Pour rappel, aucun traitement efficace du syndrome d’Arnold Chiari n’existe en Belgique. Malgré la mobilisation de la famille de Ninon pour faire bouger les choses au sein de la législation, rien n’avance. L’hôpital spécialisé de Barcelone fait donc office de seule solution pour les personnes atteintes du syndrome mais les frais sont élevés. Le soutien populaire est donc plus que nécessaire.

Le syndrome d’Arnold Chiari est une maladie rare de naissance qui se caractérise par une position plus basse du cervelet dans la fosse postérieure du crâne. Les amygdales cérébelleuses s’engagent donc dans le trou occipital, normalement occupé par le tronc cérébral. De par cette compression, le liquide céphalorachidien ne circule plus correctement au centre du système nerveux provoquant de nombreux troubles.