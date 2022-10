Nouvelle cité administrative à Mons: la ville lance un appel aux investisseurs

La ville ne va en effet pas recourir à un marché public mais à "un appel à manifestation d’intérêt." Une procédure qui offre à la ville davantage de latitude. "C’est une technique qui nous a été recommandée par un cabinet d’avocats multidisciplinaire dont nous nous sommes adjoint les services et déjà utilisée par d’autres niveaux de pouvoirs", précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

"L’objectif premier consiste à sonder le marché, voir quels sont les terrains ou les bâtiments disponibles. On étudiera alors les différentes options: construction, rénovation,… Rien n’est encore tranché à ce stade." Les candidats investisseurs qui se lanceront dans la course devront être en mesure de proposer une superficie d’au minimum 8000 mètres carrés (contre 11 000 mètres carrés actuellement) permettant l’accueil du public et disposant d’un espace de stockage et de parkings.

Le bâtiment qu’il soit à construire ou à rénover, devra être aisément accessible – y compris aux personnes à mobilité réduite – et se situer, idéalement, à un kilomètre maximum autour de l’hôtel de ville. "Ce qui comprend l’intra-muros et va un peu au-delà, notamment du côté des Grands Prés", précise encore le bourgmestre. "C’est un idéal mais il ne s’agira pas d’un critère d’exclusion." L’occupation des lieux par la ville pourra quant à elle se faire dans le cadre d’une acquisition ou d’une location à long terme, avec option d’achat.

Plus d’efficacité pour les services

"Un marché public nous aurait obligés à cadenasser le projet, y compris au niveau de la localisation. Dans ce cas, nous ne nous fermons pas de porte. Il s’agit d’un beau projet, qui doit vraiment offrir plus de confort et d’efficacité aux services communaux. Ils sont actuellement 19 à être répartis sur huit sites différents. Ce qui, en plus de ne pas être pratique pour eux, rend aussi plus difficile les démarches pour les citoyens."

Côté budget, il est encore trop tôt pour avancer un chiffre. "Tout dépendra de la proposition de l’investisseur. Nous avons cependant déjà identifié des sources de financement."La revente de la caserne de pompiers de Mons à la zone de secours Hainaut-Centre, pour une douzaine de millions d’euros, est par exemple l’une d’elles. Certains bâtiments, actuellement occupés par les services, pourraient également être vendus ou différemment valorisés.

Le point ne sera soumis au vote du conseil communal que ce mardi soir. Du côté de Mons en Mieux, on estime cependant déjà que ce projet représente "un gaspillage d’argent public permettant d’enrichir un promoteur immobilier, probablement déjà envisagé", souligne Georges-Louis Bouchez. "La ville dispose de nombreux bâtiments qui auraient probablement pu être envisagés. Quelle sera leur réaffectation? On dépense des deniers publics alors qu’il y a d’autres priorités."

À n’en pas douter, les visions divergentes de la majorité et de l’opposition devraient une fois de plus tirer les débats en longueur.