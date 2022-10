La Louvière: Franco Dragone est parti rejoindre les étoiles et la lune sous les applaudissements de la foule (vidéos)

Lors de la cérémonie protocolaire qui a eu lieu sur la place communale, le témoignage de Julien, un des fils de Franco Dragone, a particulièrement ému l’assemblée, se remémorant des souvenirs heureux de son enfance. "Je n’ai pas envie de terminer ce discours", a-t-il déclaré des trémolos dans la voix. "Car c’est probablement la dernière fois aujourd’hui que je peux te parler directement..."

Avant lui, ses autres fils avaient pris la parole. "Ça nous touche vraiment de voir autant de monde venu rendre un dernier hommage à mon père. Mes parents m’ont transmis un héritage. Ce ciment qu’est l’amour inconditionnel, c’est la base. Mon père disait tout le temps que le plus important que sur scène, c’était l’autre. Et aujourd’hui plus que jamais dans la vie, le plus important, c’est l’autre. Prendre le temps de se regarder, de s’écouter et de s’aimer. Mon père, c’était mon premier maître, mon premier professeur, c’était un guide, un éclaireur pour moi, un transmetteur de savoir."

Le maire de Cairano, d’où était originaire Franco Dragone, a rappelé à quel point le metteur en scène a marqué l’histoire de son village. "Franco Dragone a changé la vision culturelle du théâtre et du divertissement au 21e siècle. Il a quitté le village de Cariano alors qu’il avait 7 ans et ce détachement avec ses racines l’a marqué toute sa vie. Il m’a toujours confié que cette blessure avait conditionné toute son existence. Il a toujours démontré une grande humanité, une gentillesse, une humilité et respect envers les autres tout en incarnant la campagne du sud de l’Italie, ce qu’il considérait comme une valeur, une expiation. C’était un campagnard visionnaire en quelque sorte."

Jacques Gobert et Bruno Pozzoni, respectivement bourgmestres de La Louvière et Manage, où Franco a passé toute sa jeunesse mais aussi le ministre-président Elio di Rupo, ont également tenu à rendre un dernier hommage à celui qui a fait rayonner La Louvière aux quatre coins du monde. "La Louve est orpheline de son plus grand ambassadeur", a déclaré Jacques Gobert. "Jamais il n’a été pris en défaut de valoriser ses régions d’origine et a pu laisser une trace mémorable dans l’imaginaire collectif."

Et à Bruno Pozzoni de se rappeler une anecdote qui résume les qualités humaines de Franco Dragone. "Je me rappelle lors de l’annonce de la fermeture d’Eurorail à Manage, à la veille de l’Euro 2000, il m’avait appelé et avait permis à de nombreuses familles touchées par le drame social que cette fermeture avait provoqué de participer aux répétitions de la cérémonie d’ouverture de l’Euro."

Originaire de La Hestre, c’est là qu’il sera inhumé dans l’après-midi de ce mardi.