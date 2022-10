Filippo Muratore avait sorti trois personnes d’une habitation en feu: pour son acte de bravoure, il vient d’être récompensé (VIDEO)

En février dernier, Filippo Muratore, 54 ans et ouvrier depuis plus de 20 ans à la commune de Boussu, sauvait la vie de deux enfants et de leur grand-mère alors que l’habitation de ceux-ci prenait feu. Une journée que ce dernier n’oubliera probablement jamais : plus de huit mois après les faits, il y pense encore presque quotidiennement. Déjà mis à l’honneur par la commune de Boussu, le Saint-Ghislainois a également décoré pour acte de bravoure par la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de Belgique.