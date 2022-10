L'appel à projets du prochain budget participatif louviérois est lancé

Il est destiné à tout citoyen louviérois qui veut s'investir dans un projet à but non lucratif. "Il s'agit de mettre en avant la participation citoyenne", nous explique Noémie Nanni, échevine louviéroise de la Participation citoyenne. "Il est important de faire naître des projets destinés à faire vivre son quartier, son village. La Ville soutient ces citoyens dans leurs démarches qui visent à travailler non pas pour l'individuel mais pour le collectif, pour une communauté."