À Frameries, le Forem inaugure un centre totalement dédié au génie civil

"Le secteur de la construction est le premier secteur à souffrir d’un manque de main-d’œuvre qualifiée. 41 métiers des 141 que contient la liste des métiers en pénurie le concernent", rappelle le Forem. Parmi eux, on retrouve ceux liés au génie civil. À ce jour, ce ne sont pas moins de huit formations qui sont déjà proposées, allant d’une durée de 8 à 16 semaines: chargeur sur pneu, tombereau articulé (dumper), bull pousseur, chargeur télescopique, camion grue auxiliaire, nacelle automotrice, mini-chargeur et mini-dumper.

Les formations mini-pelle/mini-dumper se déclinent également en module court d’une semaine et d’autres formations s’ajouteront au programme dans les prochains mois, permettant ainsi une formation aux métiers de grutier télescopique et de conducteur de pelle hydraulique. "En plus de ces formations, les entreprises font appel au centre pour bénéficier de solutions sur mesure. Le Forem met dès lors en place des actions"coup de poing pénuries", une solution win-win."

Le demandeur d’emploi bénéficie d’une formation gratuite qui le mène dans 8 cas sur 10 à un CDI, tandis que l’employeur bénéficie gratuitement des services du Forem à la présélection des candidats et de ses formations. Des sociétés comme Wanty, Nonet, Cegelec ou encore Constructel recourent régulièrement à cette formule. Preuve que la demande existait et que le centre répond à un besoin criant de main-d’œuvre spécialisée.

"Le centre de Sars-la-Bruyère, de par son expertise, est fortement lié à la charge de travail du secteur et à la météo. Durant la belle saison, le centre tourne à plein régime pour former les demandeurs d’emploi aux métiers du génie civil et ainsi répondre à la pénurie de main-d’œuvre. Les personnes intéressées par ces métiers doivent néanmoins se prévaloir d’une expérience dans le secteur de la construction. Ensuite, pendant la basse saison, de décembre à mars, ce sont les travailleurs qui viennent se former aux deux modules courts de formation continue et de recyclage qu’ils doivent suivre tous les trois ou quatre."

Durant le mois d’octobre, le centre accueille également des élèves des écoles techniques et professionnelles de la région. Pour rappel, ConstruForm Hainaut est un Centre de compétence issu d’un partenariat FOREM / IFAPME spécialisé dans le domaine de la construction qui comprend six sites implantés le long de la dorsale wallonne, à Châtelineau, Les Isnes, Braine-le-Comte, Mons, Frameries et Soignies.