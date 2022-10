22 enseignants du Sacré-Cœur au départ du semi-marathon de Mons

Au départ, quelque 22 enseignants de l’Institut du Sacré-Cœur de Mons seront alignés. "L’un d’eux avait évoqué l’idée de participer au semi-marathon de l’Ourse en 2023, aux côtés d’élèves volontaires", explique Vincent Liegeois, directeur-adjoint faisant fonction. "On s’est dit: pourquoi ne pas commencer à Mons dès cette année, entre enseignants?" Cet été, un e-mail était donc envoyé aux professeurs afin de rassembler les candidats intéressés.

"On a conçu des t-shirts et on a envoyé aux parents la liste des enseignants participants et les distances parcourues. On espère en retrouver quelques-uns le long du parcours afin de profiter de leurs encouragements. On se dit que c’est pour la bonne cause et que par la même occasion, on profite d’un team-building. À la fin de la course, on se retrouvera tous pour faire une photo et passer un bon moment."

C’est l’établissement scolaire qui a pris en charge les frais d’inscription des enseignants. "Cela équivaut à faire un don au Télévie", ajoute le directeur-adjoint. "Certains élèves nous ont sollicités pour pouvoir nous rejoindre. Cette année, c’était compliqué mais l’an prochain, ils seront les bienvenus. Ceux qui participent bénéficieront d’ailleurs d’un petit bonus dans leur note d’éducation physique."

S’il s’agira d’une première participation pour l’établissement montois, le rendez-vous pourrait bien devenir annuel. "C’est en effet un peu l’idée. Certains enseignants ont réagi trop tard et les inscriptions étaient déjà clôturées mais on devrait sans trop de difficulté pouvoir constituer une équipe l’an prochain. C’est aussi une belle façon de se motiver à faire un peu de sport! Certains ont privilégié de petites distances parce qu’ils ne sont pas entraînés mais avaient à cœur de participer."

Pour l’Institut, au-delà de la dimension solidaire, il s’agit aussi de redorer son blason après avoir connu quelques tensions. En février 2020 en effet, élèves et enseignants s’étaient notamment mis en grève afin de réclamer la mise à l’écart du directeur. Ils dénonçaient notamment un manque d’écoute de la part de la direction. Les temps ont depuis changé et la sérénité est revenue au sein de l’Institut.