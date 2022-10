L'hôpital de jour pédiatrique d'EpiCURA quitte Baudour pour Hornu

Jusqu’ici installé sur le site de Baudour, c’est désormais sur le site d’Hornu que les petits patients seront accueillis, au sein d’un service totalement rénové et adapté. "Lumineux et accueillant, il offre un environnement réconfortant aux enfants et un cadre de travail adapté au personnel soignant", précise-t-on du côté du groupe. Pour ce projet, une méthodologie d’innovation, appelée "design thinking" a été employée.

"Elle consiste à se centrer sur l’utilisateur en vue de réaliser des services ou produits innovants. Au-delà de l’identification des problèmes existants, cette technique vise également à répondre à des besoins qui ne sont pas forcément exprimés par les patients ou par leurs accompagnants. Pour atteindre cet objectif, l’équipe a réalisé des interviews auprès des proches accompagnants des enfants afin de connaître leurs attentes."

Les équipes soignantes ont également été suivies dans leur travail quotidien afin de mieux comprendre leurs besoins. "Ensuite, ensemble, elles ont formulé de nouvelles idées qui ont pu se concrétiser. Ainsi, l’hôpital de jour pédiatrique s’est paré de couleurs apaisantes et adaptées aux petits et aux grands ou encore d’une fresque, véritable fil conducteur, pour accueillir les patients dans un climat chaleureux et neutre."

Autre exemple, les locaux ont été conçus pour apaiser et rassurer les enfants. La salle de soins, lieu plus anxiogène pour les enfants, bénéficie quant à elle d’un plafond coloré et graphique afin de les distraire et de les réconforter pendant les soins. "Des outils ont été développés pour occuper les plus petits lors de la phase d'attente qui précède la descente en salle d'opération. Ils disposeront désormais d'une trousse à personnaliser et à colorier. Le plateau repas sera également agrémenté d'un set de table à colorier."

En parallèle, un document didactique a été conçu pour les accompagnants et le patient afin d'expliquer, simplement, le déroulement de la journée d'hospitalisation. D’autres procédures ont également été revues et présentées sous forme de bandes dessinées afin d’expliquer certains actes techniques de façon simple. Si une prise en charge n’est jamais agréable, ces quelques changements devraient à tout le moins la rendre un brin moins pénible.