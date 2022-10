Mons: La chaine de magasins Smartoys organise le tout premier tournoi FIFA23 de Wallonie

Ce tournoi d’e-football est une grande première en Belgique et coïncide avec la sortie du jeu vidéo Fifa23. "Nous avons voulu profiter de ce lancement et de l’engouement pour l’E Sport en Belgique afin de créer un tournoi exceptionnel et d’amplifier la notoriété de nos partenaires comme Logitech, Sony et Bandai", précise ​Laurent Allardin, General Manager Gameo Europe. "Le tournoi FIFA23 qui se déroulera dans notre magasin à Mons est l’occasion idéale pour faire découvrir aux joueurs belges la dernière version de ce jeu vidéo."

Les visiteurs du centre commercial ne pourront pas échapper à l’évènement. "Nous avons effectivement placé un immense stand dans l’allée centrale, où jeunes et moins jeunes pourront essayer virtuellement le jeu vidéo ou faire des tirs au but sur la pelouse artificielle aménagée." Smartoys a en effet prévu pas moins de 200 mètres carrés de gazon artificiel et huit grands écrans de télévision pourvus de consoles de jeu. De quoi se mettre dans l’ambiance de la nouvelle version du jeu FIFA23.

Et de coller à un phénomène en pleine expansion, l’e-sport étant de plus en plus populaire chez nous. "L’e-sport a vraiment le vent en poupe en Belgique. Avec le lancement de FIFA23, le temps était venu pour Smartoys de rejoindre l’aventure. Les inscriptions vont bon train, et l’évènement devrait offrir des moments de suspense et d’émotions intenses, mais également des matches de très haute qualité au cours de ces deux semaines."

Les rencontres seront organisées en quatre tours de qualification, suivis par la phase d’élimination. La grande finale sera jouée le 15 octobre prochain. À n’en pas douter, les participants redoubleront d’efforts pour s’illustrer et tenter de remporter le titre. Le lauréat repartira par ailleur avec une PlayStation 5, mais aura aussi l’honneur d’affronter Zakaria Bentato au cours d’un match unique.

"Le premier prix de notre tournoi est un match de gala contre l’une des stars absolues de l’e-sport en Belgique. Notre lauréat pourra immédiatement se mesurer à un joueur d’envergure internationale et découvrir combien d’heures il lui faudra encore s’exercer à FIFA23 pour combler l’écart avec l’élite mondiale", prévient Laurent Allardin. Âgé de 26 ans, Zakaria Bentato est joueur professionnel FIFA depuis 2017 et défend depuis lors les couleurs du RSC Anderlecht. À l’échelle mondiale, il est l’une des étoiles montantes de la discipline et a déjà participé à de nombreux championnats du monde.

La compétition sera cependant rude… À ce jour, ce sont 256 joueurs qui se sont inscrits et qui participeront au tournoi, soit un ratio de 128 joueurs par semaine.