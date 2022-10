Les travaux de la gare de Boussu débuteront en novembre

"Infrabel a demandé qu’une salle d’accueil des voyageurs soit préservée, nous allons donc refaire la salle des pas perdus", précise Vincent Dubray, directeur technique pour la commune. "Pour le reste, un espace co-working et un logement seront aménagés. Le bâtiment est abandonné depuis plusieurs années. On peut dire qu’il était temps d’en faire quelque chose." Le travail ne manquera pas puisque c’est pour ainsi dire une remise à neuf qui est prévue.

Toiture, menuiseries, couverture,… Tout y passera. "C’est un dossier repris au Fonds d'investissement des communes (FRIC), nous bénéficions donc de subsides mais ceux-ci ne concernent en réalité qu’une partie du projet." Scindés en deux lots, les travaux représentent un investissement de 731 000 euros et de 97 000 euros, soit un total de 828 000 euros. Le subside s’élève quant à lui à 137 000 euros.

Qu’à cela ne tienne, la commune avait à cœur de reprendre la main sur ce bâtiment et ainsi éviter qu’il ne se transforme définitivement en chancre. "On aurait bien sûr aimé que ça aille plus vite mais il n’est jamais simple d’avancer lorsque plusieurs intervenants doivent se mettre autour de la table", précise encore le directeur technique. Il a en effet fallu composer avec la crise sanitaire et plus généralement les disponibilités des représentants d’Infrabel et de la SNCB.

"Il y a de quoi perdre patience", souligne de son côté Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. "Il y a déjà plusieurs années, nous promettions aux navetteurs qu’ils auraient une salle pour se protéger du froid et des intempéries. On ne peut que regretter que ces travaux n’aient pas été entrepris plus tôt." Pour rappel, c’est en 2018 que la commune et la SNCB signaient une convention permettant à la première, via un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans, de reprendre la gestion du site.

Une fois lancés, les travaux s’étaleront sur environ une année. Il faudra donc prendre patience mais dans tous les cas, les usagers profiteront enfin d’une gare plus accueillante.