La régie des quartiers de Mons-Frameries-Colfontaine en pénurie de stagiaires

Des ateliers suivis de 160 heures de stage en entreprises sont proposés. "Notre public doit faire face à différentes problématiques, que l’on aborde de manière très large : sans-abrisme, surendettement, assuétudes,… Nous avons des personnes qui sortent de prison, qui sont en décrochage scolaire, qui sont analphabètes,… La force des régies de quartier, c’est de prendre en compte toutes les problématiques et de faire en sorte que 12 mois plus tard, la personne puisse suivre une formation qualifiante ou soit apte à retrouver du travail."

Mais encore faut-il que la volonté soit là. "Nous avons de moins en moins de personnes à former. La crise est passée par là et chez certains, travailler n’est plus une priorité. Certains n’ont jamais suivi de formation, jamais travaillé, et préfèrent se contenter des allocations perçues aux CPAS ou au chômage. Il y a un manque de volonté de sortir du système. Alors que du travail, surtout dans le milieu du bâtiment, il y en a !"

Preuve que le travail effectué par le personnel des régies de quartier paie. "Et pourtant, malgré nos 30 ans d’existence, nous sommes très peu connus du grand public", regrette Viriginie Willequet. "L’aspect communication n’est pas une priorité par manque de temps. C’est pourtant indispensable pour inciter les candidats-stagiaires à nous rejoindre."