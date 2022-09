Fermeture de l'école du Bas Flénu à Quaregnon: "tout ne devrait pas être qu'histoire de chiffres!"

Interrogée à ce propos par le député montois John Beugnies (PTB), la ministre de l’éducation, Caroline Désir (PS), a confirmé qu’aucune alternative n’aurait pu être envisagée. "Au 30 septembre 2021, l’implantation atteignait pour la deuxième année consécutive 80% de la norme de rationnement. Pour atteindre la norme à 100%, l’école aurait dû compter au 30 septembre de chaque année un minimum de 40 élèves, dont 16 en maternelles et 16 en primaire", explique-t-elle.

Un seuil qui n’a pas été atteint. "Cette année, l’école ne comptait que 13 élèves inscrits en maternelles. L’implantation ayant déjà bénéficié d’un sursis pour les années 2020-2021 et 2021-2022, elle se devait de fermer au 29 août dernier. Selon les informations recueillies auprès du pouvoir organisateur, les enfants ont pu être réinscrits dans d’autres établissements. Je reste sensible aux situations de fermeture d’école car c’est un univers d’histoires, de liens et de personnes qui se clos."

Mais l’émotion ne peut prendre le dessus, selon la ministre. "Il n’est pas question à ce stade de modifier les règles qui sont d’application car derrière ces règles se trouvent des enjeux importants, à savoir assurer une juste répartition, entre les écoles, des moyens et des charges entre enseignants afin de garantir des conditions d’apprentissage favorables aux élèves." Le chapitre de l’école du Bas Flénu semble donc être définitivement clôturé.

Un constat que regrette John Beugnies, qui estime que lorsque l’on parle d’école, tout ne devrait pas être "qu’histoire de chiffres." "Derrière ces chiffres, il y a des familles, des enfants qui risquent d’être perturbés dans leur scolarité", estime-t-il. "Cette fermeture est selon moi prématurée, on aurait pu attendre que le projet de crèche voie le jour, ce qui aurait probablement permis d’attirer de nouveaux enfants dans l’établissement."

Et le député montois de conclure: "de manière plus générale, il serait de bon ton d’arrêter cette concurrence entre école, de pousser les établissements à rivaliser entre eux lorsque l’on parle d’enfants et d’éducation." Un coup de gueule compréhensible mais qui ne changera pas la donne. L’école de quartier du Bas Flénu est bel et bien fermée et ne rouvrira pas ses portes de sitôt.