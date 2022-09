Binche: Mister Cover va célébrer ses 20 ans en beauté à Forest National

Aujourd'hui, Mister Cover c'est 80 concerts par an et c'est une grande famille de 35 personnes soudées comme jamais, "On n'a pas tous les jours vingt ans donc on va fêter ça à Forest comme s'il s'agissait de notre tout dernier concert. On va la faire à la Bruce Springsteen avec un set de trois heures qui reprendra nos meilleures interprétation, un peu comme un best-off de 20 ans. Cette soirée, on la voit comme un moment unique qu'on va partager avec notre public qu'on considère comme notre pote. On sera là pour mettre l'ambiance et essayer de laisser un souvenir mémorable dans leur imaginaire.

En 20 ans, jamais le groupe binchois n'a eu envie de créer ses propres morceaux. "Dans le monde de la musique, il y a des artistes qui sont de très bons interprètes mais qui ne savent ni écrire des textes ni de la musique. Pourtant, ils restent tout de même des artistes; Nous avons fait le choix de ne faire que de l'interprétation de titres créés et interprétés par d'autres. Cela veut-il dire que nous ne sommes pas des artistes, des musiciens comme les autres? Je ne crois pas non. Et ce même si on a déjà entendu qu'on disait de nous être des chanteurs de bal. Mais même ça, à la limite, ça passe encore car que serions-nous sans ces chanteurs de bal qui, au 20e siècle, avant l'apparition des boîtes de nuit, ont permis à nos grands-parents et arrières-grands parents de se rencontrer?"

En 20 ans, le groupe a eu l'occasion de jouer un nombre incalculable de morceaux dont la célèbre Salsa du Démon qui se termine systématiquement en farandole. "Ce moment est devenu un peu notre gimmick mais il y a beaucoup de morceaux qui sont systématiquement dans chaque set. D'une année à une autre, on rajoute ou on enlève des morceaux selon nos envies. Dernièrement, on a ajouté des morceaux d'artistes à la mode comme Billie Eilish ou Dua Lipa. Il faut savoir se renouveler sans oublier les fondamentaux."

Les fondamentaux, les nouveautés, Nicolas Dieu et sa bande les interpréteront avec toute leur âme le 19 novembre prochain à Forest National!

Rendez-vous sur le site de Forest National pour vous procurer les derniers tickets disponibles.