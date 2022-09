625 000 euros de subside octroyés à la commune d’Hensies pour la rénovation énergétique du centre sportif de Thulin

Bonne nouvelle pour le centre sportif de Thulin et de ses usagers, la candidature de la commune d'Hensies pour la rénovation énergétique des lieux a été retenue par la Région wallonne. Un subside de 625 000 euros sera ainsi octroyé pour le changement et l’isolation de la toiture, la mise en place d’un éclairage LED et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture. La charge communale ne sera donc plus que de 300 000 euros.