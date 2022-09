Covid-19: des contaminations en légère hausse mais pas plus d'hospitalisations dans les hôpitaux de Mons-Borinage

Pire, il pourrait bien signer "son retour" et donner lieu à de nouvelles vagues de contaminations. Sur l’arrondissement de Mons-Borinage, selon les dernières données de Sciensano, plus de 200 nouveaux cas ont été enregistrés en une semaine. Pour autant, ces contaminations débouchent-elles systématiquement sur une hospitalisation? Heureusement, non. Dans nos hôpitaux, les chiffres de celles-ci restent pour l’instant stables.

"Nous restons assez constants jusqu’ici", confirme Kévin Baes pour le CHU Ambroise Paré. "Nous prenons actuellement en charge trois patients, dont l’un est toujours hospitalisé aux soins intensifs. Les patients testés positifs sont isolés mais ne se trouvent cependant plus dans une unité covid à part entière. L’hôpital et ses services refonctionnent tout à fait normalement depuis déjà plusieurs mois."

La situation reste cependant scrutée avec attention. "Nous continuons à suivre de près l’évolution de la pandémie. Nous sommes conscients que nous ne sommes à l’abri d’une nouvelle recrudescence de cas." Le son de cloche est tout à fait identique du côté du groupe hospitalier EpiCURA, qui prend connaissance des chiffres de contaminations, d’hospitalisation et de décès chaque jour, tant au niveau national que pour les hôpitaux du réseau.

"À ce stade, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, les chiffres ne sont pas en hausse", souligne Cécile Gasparri, chargée de communication. "Nous accueillons actuellement 14 patients hospitalisés, dont un en unité de soins intensifs." Là encore, l’hôpital a libéré ses services et son personnel en isolant les patients dans des unités plus classiques. "On n’a plus d’unité de cohortage comme ça a pu être le cas au début de la crise."

S’il est évidemment à espérer que le covid-19 ne signera pas de retour en force à l’approche de l’hiver, il faut malgré tout rappeler que des gestes barrières simples permettent toujours d’éviter sa propagation, particulièrement dans les lieux clos.