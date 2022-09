Un sans-abri mortellement agressé à Haine-Saint-Pierre

Deux suspects ont été interpellés, un homme né en 1979 et originaire de Morlanwelz et une dame née en 1978 originaire de Mons. Le dossier a été mis à l'instruction. Les deux suspects ont été inculpés pour meurtre et placés sous mandat d'arrêt. Ils ont des antécédents judiciaires pour des faits de violence et ils faisaient l'objet de mesures probatoires.

Selon le parquet, une vengeance ou un règlement de comptes pourraient être les mobiles de l'agression.