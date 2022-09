Hainaut: une vaste enquête mondiale pour imaginer l’Église de demain

"Dans le Hainaut, près de 600 réponses ont été collectées, soit environ 1500 participants de tous âges, pratiquants réguliers et occasionnels, et quelques non pratiquants. La différence de nombre s’explique par le fait que ce sont surtout des groupes qui ont répondu, et non des personnes individuelles", explique Agnès Michel, responsable de la communication pour l’Evêché de Tournai. "Leurs réflexions, témoignages et interpellations ont été compilés dans une synthèse de 17 pages, avec de multiples constats et 34 propositions."

L’Église est consciente que la religion catholique n’occupe plus une place centrale en Europe occidentale ; plusieurs pistes pourraient être exploitées. Il s’agit, par exemple, d’inviter les personnes en cheminement de catéchèse à vivre un séjour dans une communauté religieuse ou un pèlerinage, de proposer des activités ciblées vers les jeunes, de favoriser les célébrations festives et donc plus dynamique et participative ou encore à veiller à transformer les églises en lieux de vie et de célébration (festivités, exposition, concerts,…).

En matière de "vie de foi personnelle et communautaire", il s’agit par exemple de renforcer le sentiment de communauté par la prière les uns pour les autres, d’instaurer des maisons paroissiales de quartier ou de village où boire un café, apprendre à faire du bain ou encore jouer à des jeux de société et mettre sur pied des rencontres intergénérationnelles. Des propositions pour "le souci du monde" sont également formulées. On y retrouve l’idée de mettre sur pied un conseil social qui " se réunira fréquemment, pour informer l’évêque et les prêtres de la situation économique, écologique et sociale des habitants du diocèse".

Quelques éléments abordent également les acteurs pastoraux (ordonner des prêtres ou évêques hommes mariés, des femmes, des couples, permettre à des laïcs spécialement formés et missionnés d’organiser des célébrations de la parole ou baptiser et donner le sacrement des malades,…) et la structure de l’église (accueillir les divorcés remariés, accueillir les personnes LGBTQIA + y compris dans leur orientation sexuelle, travailler davantage à la communication avec les autres confessions et religions).

Bref, autant de propositions formulées pour espérer attirer à nouveau du monde dans les églises et, de manière plus générale, permettre à chacun de se positionner par rapport à sa foi éventuelle. "Nous aurions aimé toucher encore plus de personnes non-croyantes mais c’est une thématique qui n’est pas forcément très porteuse. Nous sommes malgré tout très heureux du nombre de participants pour la province de Hainaut."

La soirée du 30 septembre prochain se voudra "dynamique et festive" et est ouverte à tous. La réunion des évêques à Rome en 2023 constituera la dernière étape de ce synode, organisé au niveau mondial.