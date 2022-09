Avis de recherche à La Louvière: qui a vu Nicolas Feraille?

La police fédérale a ainsi diffusé ce vendredi un avis de disparition le concernant.

Nicolas est de corpulence mince et mesure approximativement 1m80. Il a les cheveux bruns et le front dégarni. Il a un large nez et les sourcils épais.Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu et d’une chemise à carreaux colorés. Il était également en possession d’un sac de commissions de Cora.

Il est parti à pied mais pourrait se déplacer en transport en commun, en train ou même en auto-stop.

Il est demandé à Nicolas de bien vouloir prendre contact avec sa famille ou ses proches afin de les rassurer.

Avez-vous plus d'informations à propos de cette affaire?Laissez-nous vos témoignages via ce formulaire ou via le numéro gratuit 0800/30 300.Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88.