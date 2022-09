Grande opération de contrôle de la Police Boraine ce week-end

C'était le cas du service Circulation Routière de la Police Boraine qui a mené, dans la nuit de samedi à dimanche, une opération de contrôle visant la conduite sous influence.

Lors de ce contrôle, effectué à deux endroits spécifiques à savoir la RN547 à Saint-Ghislain et la Route de Bavay à Frameries, un total de 23 conducteurs se trouvaient en état de conduite sous influence.

19 d'entre eux avaient consommé une quantité d'alcool supérieure à la limite tandis que quatre autres avaient consommé des stupéfiants.

Résultat de l'opération, huit retraits immédiats du permis de conduire pour une durée de 15 jours et trois véhicules immobilisés. Trois PV ont en outre été rédigés pour détention de stupéfiants et 26 autres pour diverses infractions de roulage comme un défaut d'assurance, de contrôle technique ou non port de la ceinture.

À noter que le service des taxes était également présent et le montant total réclamé s'élève à 4 800 euros.