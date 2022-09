Face à l'explosion du nombre de demandes, le CPAS de Colfontaine ouvre son épicerie sociale

C’est un service qui se veut malheureusement indispensable, plus encore depuis quelques semaines. Entre la crise sanitaire et la crise énergétique, de trop nombreux ménages ne parviennent tout simplement plus à boucler les fins de mois. Conséquence, ils sont toujours plus nombreux à se tourner vers les CPAS afin d’obtenir l’une ou l’autre aide, notamment alimentaire. Un constat que pose également la structure colfontainoise, qui entend ouvrir sa propre épicerie sociale.