Le vol de cartes de banque à Binche mène à une saisie de drogue au Roeulx

Tout a commencé ce vendredi. Alertés par le vol de plusieurs cartes bancaires et par le paiement de petites sommes dans des magasins binchois avec lesdites cartes, les policiers binchois ont pu, suite à l'analyse des caméras de surveillance du centre-ville, faire le lien entre les paiements et un véhicule. Ce dernier était garé systématiquement devant les magasins au moment des paiements en question. Bien entendu, la plaque du véhicule a été vérifiée et un l'un des deux individus a pu être identifié. Les paiements étaient effectués sans contact.