Fusion des zones de police Binche-Anderlues/Lermes: "Le temps commence à presser"

On en parle depuis de longues années, la fusion entre les zones de police Binche-Anderlues et celle Lermes, qui comprend les communes de Lobbes, Erquelinnes, Merbe et Estinnes, tarde à être officialisée. L'arrêté royal délimitant la zone géographique de la zone et confirmant que les démarches concernant la fusion pouvaient continuer n'a ainsi été signé qu'en juin alors que toutes les communes concernées avaient donné leur accord en novembre 2021 déjà. Un délai qui s'explique par les lenteurs administratives au ministère de l'Intérieur. "C'est beaucoup trop lent à mon goût car le temps commence à presser", nous a confié Laurent Raspe, actuel chef de corps de la zone Binche-Anderlues. "En effet, si on veut mettre des projets en place au sein de la nouvelle zone, on doit attendre son officialisation. Par exemple, à l'heure où il faut faire des économies sur le plan énergétique, le commissariat d'Erquelinnes a vraiment besoin de travaux. Ses locaux ne sont plus adaptés à ce qu'on peut attendre d'un bâtiment de police. À Binche, grâce à l'installation massive de panneaux solaires, on réalise d'énormes économies mais nous aimerions que ce soit pareil dans toutes les antennes de la zone. Or pour le moment, tout est bloqué. De plus, le chef de corps de la zone Lermes prend sa retraite le 1er janvier et il n'y aura personne pour le remplacer."