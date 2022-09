Frameries accueillera des jeunes en service-citoyen

Pour la Commune, l’intérêt est de "donner aux jeunes une première expérience sous forme d’immersion dans le monde professionnel, d’acquérir des compétences, des connaissances et des valeurs avant de s’intégrer réellement dans le monde professionnel", précise-t-on du côté de la commune. À ce jour, cinq niveaux d’engagement existent. La commune se situe au niveau quatre, c’est-à-dire qu’elle a accepté d’accueillir un jeune en service citoyen.

"Au niveau 4, il s’agit de proposer de développer des missions pour les jeunes en Service Citoyen au sein même de services communaux (maison de repos gérée par le CPAS, crèche ou école communale, bibliothèque, centre culturel, Plan de Cohésion Sociale, Service environnement,...)", explique-t-on du côté de la plateforme. "L’idée étant que des communes puissent devenir des organismes d’accueil pour des jeunes en Service Citoyen. Création de partenariats durables avec les pouvoirs locaux dont la Plateforme pour le Service Citoyen se réjouit."

Les jeunes qui s’engagent à travers ce programme le font pour une période de six mois, à raison de quatre jours par semaine. Ils font alors partie intégrante d’une équipe et sont encadrés par un tuteur, qui veille à leur bonne intégration et qui leur confie des responsabilités. Les participants ont par ailleurs la possibilité d’ajouter à leur mission principale une mission complémentaire, de maximum 12 jours, qui se déroule dans un secteur ou dans une communauté linguistique différente.

Projet autour de l’environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, média,… Les domaines d’activités sont nombreux et doivent correspondre aux envies du jeune. Ce dernier pourra par ailleurs se former en groupe (brevet de premiers soins auprès de la Croix-Rouge, éco-consommation, communication,…) et participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes. Bref, six mois durant, ils pourront se faire une meilleure idée du monde du travail et ainsi envisager leur avenir professionnel plus sereinement.

D’un point de vue administratif, les frais de transport sont remboursés, une indemnité journalière est versée et une assurance octroyée afin de couvrir les jeunes participants. Les candidats peuvent retrouver davantage d’informations via mamission.service-citoyen.be et participer à des séances d’infos. Inscriptions via le site ou via la 071/65 08 00.