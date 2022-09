Un centre de formation dédié aux professionnels de la santé a ouvert à Mons

Pour ce fait, le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) s’est associé à trois partenaires. L’UMons, via sa faculté de médecine, et la Haute Ecole Hainaut Condorcet contribueront à la qualité des formations proposées en apportant leurs compétences scientifiques et pédagogiques, tandis que la société scientifique de formation en rééducation SFER amènera son expérience au développement des formations proposées et occupera une partie des locaux pour ses propres modules de cours, théoriques et pratiques.

"S’entourer d’acteurs incontournables en matière d’enseignement et de formation complète parfaitement l’expertise de nos équipes et de nos formateurs pour proposer à l’ensemble de nos parties prenantes un haut degré de qualité dans l’enrichissement de leurs compétences"indique Stéphane Olivier, Directeur général des secteurs psychiatrique et non hospitalier du CHUPMB.

"En partageant les expertises et en proposant un vaste catalogue d’apprentissages, nous espérons permettre à chacun de disposer des outils nécessaires à sa pratique professionnelle ou à la compréhension de son état de santé"explique Samy Kayembe, Président du CHUPMB. Plus que jamais, dans le milieu, se serrer les coudes parait indispensable.

"La pandémie mondiale, la pénurie de personnel soignant, l’empowerment du patient sont autant d’éléments qui nous auront démontré l’importance d’aborder les soins de manière globale et collaborative. Les soins de demain seront intégrés et nécessiteront une coopération accrue de tous les professionnels de la santé mais aussi des citoyens."

Formehos a pour ambition de devenir une référence en matière de formations destinées aux professionnels de la santé, qu’ils soient médecins, infirmiers, cadres, techniciens ou spécifiques en tous genre. Une initiative qui a été saluée par le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, qui estime que la création de ce centre "vient renforcer l’offre existante et la complète sur de nombreux aspects, notamment en matière d’expertise médicale."