Initiative originale à Quaregnon: une formation en couture éco-responsable à l’École de Promotion Sociale (EPS)

Au sein de l’École de Promotion Sociale (EPS) de Quaregnon, une formation en couture éco-responsable est ainsi proposée depuis le début de ce mois de septembre. "L’Homme d’aujourd’hui agit comme un être tout puissant, sans aucune considération pour son environnement", constate-t-on du côté de l’EPS.

"Métaux lourds et pollution des rivières, épuisement des sols et des réserves en eau potable, utilisation de pesticides et émission de gaz à effet de serre, absence d’éthique du travail et maltraitance animale,… Notre consumérisme textile actuel est un écocide. Il est urgent de repenser notre rapport au vêtement pour le rendre plus respectueux du vivant."

Le constat posé, restait à trouver une alternative. "L’EPS développe un cours de couture à vocation sociétale et environnementale. Cette formation se décline en plusieurs niveaux, de l’élémentaire à la création de vêtements élaborés. Elle propose des techniques de réalisation dans des matières "éco-bio", respectueuses de l’environnement."

Accessible à tous, quel que soit l’âge, en fonction du niveau de technique couture, ce cours vise "surtout à développer notre sensibilité au vivant, car les matières qui nous sont offertes par les végétaux et les animaux sont notre seconde peau et méritent que nous les respections, à tous les niveaux, dans une perspective écologique, durable et de recyclage."

Les cours sont organisés à Quaregnon, les lundi, jeudi et vendredi de 9 heures à 15 heures.