Un événement so british à Frameries

"Nous avions déjà célébré la France, l’Italie et l’Espagne. L’événement autour du Royaume-Uni avait été programmé avant la crise sanitaire mais a dû être annulé", explique-t-on du côté du service communication. "Après cette dernière, nous pouvions à nouveau prévoir des événements mais c'est une édition un peu spéciale qui avait alors été mise sur pied, en raison des 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La volonté, c’est d’offrir à nos citoyens de différentes nationalités la possibilité de fêter leurs pays et coutumes dans le cadre d’un événement festif et convivial. C’est donc par le grand des hasards qu’il soit organisé quelques jours après la mort de la reine."

Le vendredi 23 septembre à 20h30, un cinéma en plein sera proposé sur la Grand-Place. Les familles pourront y découvrir Paddington, une comédie franco-britannique réalisée par Paul King, qui mêle animations et prises de vue réelle. Le lendemain, c’est en musique que les festivités se poursuivront. Le groupe de cover Back On Stage reprendra les plus grands classiques du rock, avec une touche très british, évidemment.

Enfin, l’événement se clôturera le dimanche, avec une journée plutôt dédiée aux familles. De nombreuses animations (une randonnée vélo, un pique-nique, un stand de make-up,…) sont prévues. Entre midi et 17 heures, les familles pourront reprendre quelques forces grâce aux foodtrucks sucrés et salés installés pour l’occasion. "Des pâtisseries anglaises seront notamment proposées. Un clin d’œil à la reine et à ce qu’elle aimait particulièrement manger a été pensé."Fish & Chips, saumon et saucisse irlandaises pourront être dégustés.

Entre 14 heures et 15h30, les visiteurs découvriront "Où est passé Harry Potter"tandis que les élèves de l’Académie de Musique et des Arts de la parole interpréteront "Sherlock Holmes et la Ligne S.""À ce stade, on n’a pas prévu de modifier le programme des festivités car on célèbre une nation plus que la famille royale. Mais il n’est pas impossible qu’une minute de silence soit proposée, si des demandes sont formulées en ce sens."

Uun pipe band sera aussi présent tout au long du week-end. Le son des cornemuses résonnera donc dans l'entité.