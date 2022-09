Du côté de la rue des Verts Pâturages, il est ainsi prévu de créer une piste cyclo-piétonne, dans la section comprise entre la rive droite du canal du Centre et l’avenue de l’Université.

Une section qui pouvait jusqu’ici être considérée comme un chainon manquant en matière d’itinéraire cyclable, permettant de relier le Grand Large et la rie droite du Canal du Centre à l’avenue de l’Université et qui reste l’accès le plus direct pour entrer en ville.

"Même si pour l’heure, il n’existe pas de cheminement cyclable sur l’avenue de l’Université, le Service Public de Wallonie (SPW) a la volonté et pour projet d’élargir la zone dévolue aux piétons et de proposer une séparation sécurisée pour les flux cyclistes et piétons", explique Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la mobilité.

Aujourd’hui, l’avenue des Verts Pâturages est une voie à sens unique pour les voitures et une voie à sens unique limité pour les vélos. Conséquence, des conflits entre les cyclistes qui prennent la voirie en descente et les automobilistes ne sont pas rares.

"Une glissière séparant la piste cyclo-piétonne du flux de voiture permettra aux cyclistes de circuler davantage en sécurité. De plus, l’aménagement du carrefour avec la rive droite du Canal du Centre renforcera la sécurité des usagers."

Pour le moment, il s’agit d’une vaste zone minéralisée, où les différents flux sont peu canalisés, ce qui entrainent trop souvent prise de vitesse ou confusion.

Le point a été voté à l’unanimité par le conseil communal, tout comme l’instauration d’un chemin réservé aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers à la rue de Maisières, à Nimy. L’endroit, bucolique, est trop souvent pollué par d’importants dépôts sauvages du fait de son caractère retiré mais facile d’accès.

"Il s’agit de très gros dépôts sauvages, qui sont déversés par des véhicules", annonce encore l’échevine. "L’équipe de la cellule incivilité doit y intervenir très fréquemment, parfois plusieurs fois par semaine."

Pour lutter contre ce phénomène, une barrière matérialisera la fermeture de la voirie aux véhicules non autorisés. Les propriétaires et occupants des parcelles concernées et dont l’accès sera restreint, c’est-à-dire entre le n°34 et le point sur la Haine, disposeront d’un code ou d’une clé permettant l’ouverture de la barrière.

"Les cyclistes, piétons et cavaliers pourront mieux profiter de ce petit coin de nature, protégé des dépôts sauvages", ponctue Charlotte De Jaer.