Un huissier mandaté à la prison de Mons

On le sait, le temps est compté pour la prison de Mons. En novembre dernier, un courrier du secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments annonçait qu’une enveloppe de 80 millions d’euros était débloquée pour permettre la construction d’une nouvelle prison. Neuf mois plus tard, aucune démarche concrète n’est enclenchée, le site d’accueil de la nouvelle prison reste à déterminer et le mode de financement à envisager reste incertain…