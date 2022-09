La Brasserie Le Laetare à La Louvière, c'est fini: "Un choix de vie très difficile à prendre"

Financièrement, l'entreprise se suffisait à elle-même mais ne permettait pas de dégager énormément de profit. "Pour qu'on puisse gagner notre vie avec la brasserie, nous aurions dû nous investir plus encore que ce qui était déjà le cas et mettre quelqu'un à temps plein pour le démarchage. Or, nous passions déjà énormément de temps dans et pour la brasserie au détriment de notre vie familiale mais aussi de notre travail principal. Il a fallu faire un choix et il s'est porté sur l'arrêt de nos activités. Quand on se lance dans un tel projet, bien entendu, on y croit, on ne pensait pas arrêter après seulement trois années d'existence mais on ne s'attendait ni à la crise sanitaire ni à l'impact que ce projet allait avoir sur notre vie. Encore une fois, on ne regrette rien et à la fin, c'est même un peu de soulagement que l'on a ressenti. Pas que les rapports avec nos clients nous pesaient mais plutôt soulagés de ne plus devoir se tenir à des horaires."

En trois ans d'existence, la brasserie, qui était par ailleurs la seule brasserie louviéroise à fabriquer ses produits sur place, avait lancé neuf bières différentes dont l'Allégresse et la Bollywolf.

Depuis quelques mois, à la base informaticien, Nicolas Recchia s'est reconverti... dans la restauration de meubles en cuir en reprenant l'activité de ses parents, l'établissement Marco Cuir à Saint-Vaast. Un changement radical qui l'éloigne du houblon et des cuves. "Avec Didier, on compte bien encore continuer à brasser chez nous, comme avant, dans notre cave et rien que pour notre dégustation personnelle. La commercialisation, c'est fini."

Avis aux amateurs, les différentes recettes élaborées par les deux compères sont à la disposition de ceux qui se montreraient intéressés. Contactez Nicolas Recchia pour en savoir plus sur recchia.nicolas@gmail.com.